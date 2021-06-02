Нашли ее машину: туристка из Перми пропала в Свердловской области

Нашли ее машину: туристка из Перми пропала в Свердловской области
Нашли ее машину: туристка из Перми пропала в Свердловской области
Сегодня, 14:06ПолитикаФото: страница Анастасии Пыхтеевой во "ВКонтакте"
35-летняя туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские.

Анастасия Пыхтеева из Перми уехала из дома на своем автомобиле Renault Sandero и должна была вернуться еще 30 мая. Во вторник, 2 июня о пропаже молодой туристки в полицию сообщил ее молодой человек.

Как рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1, телефон женщины не доступен, а ее автомобиль найден на берегу водоема в Михайловске. Банковской картой женщины несколько раз расплачивались в одном из магазинов в Нижних Сергах. Кто приобретал коньяк и продукты питания - сама пропавшая или кто-то другой, - устанавливают стражи правопорядка.

Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу, сообщил полковник Горелых.

В полиции обращаются к свердловчанам с просьбой сообщить информацию о местонахождении Анастасии Пыхтеевой из Перми, либо об обстоятельствах ее исчезновения по линии 02 или по телефону доверия: 8(343)358-71-61.

Напомним, родные и друзья пропавшего в горах Абхазии уральского туриста, который пропал в верховьях реки Гумиста 12 мая, надеются на продолжение поисковой операции. Она по официальным данным МЧС завершилась ничем.

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