Телеграм-канал «Вслух» сообщил о досрочной отставке спикера Нижнетагильской гордумы

По данным канала, председатель гордумы в ближайшее время покинет свой пост и вернётся в ЕВРАЗ.

Алексей Пырин, отпраздновав четверть вековой юбилей Нижнетагильской городской Думы, уходит с поста председателя, досрочно слагая полномочия. При этом он вообще покидает Нижний Тагил, переезжая в Новокузнецк, где уже согласовал для себя назначение на должность директора Управления персоналом ЕВРАЗа. Буквально недавно он провел соответствующие переговоры в Москве, и по слухам так же уже успел побывать в Сибири. Официальное заявление будет сделано в ближайшее время. Исполнять обязанности до избрания нового председателя будет его зам — Игорь Базилевич, который сейчас пока находится в отпуске,пишут авторы канала (орф. и пункт. сохранены. — Прим. ред.)

Анонимы связывают досрочную отставку Пырина с тем, что «он, по мнению GR-менеджмента ЕВРАЗа, не смог выполнить возложенные на него задачи».

Получить официальный комментарий спикера гордумы на момент публикации заметки не удалось — Алексей Пырин сообщил, что находится на совещании. Однако в пресс-службе ЕВРАЗа информацию о переезде Пырина в Новокузнецк TagilCity.ru категорически опровергли и заявили, что «не комментируют слухи».

Алексей Пырин избран депутатом Нижнетагильской гордумы в сентябре 2017 года. Позже коалиция депутатов ЕВРАЗа и «Уралвагонзавода» выбрала его спикером, несмотря на то, что экс-мэр Сергей Носов лоббировал экс-директора НТТС Андрея Обельчака, рекомендованного подконтрольной себе конференцией местного отделения «Единой России».

Upd: После публикации заметки Алексей Пырин также опроверг TagilCity.ru информацию телеграм-канала.

Я с понедельника иду в отпуск, а в середине сентября возвращаюсь к обязанностям председателя Нижнетагильской гордумы,сообщил Пырин.