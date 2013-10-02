В России началась осенняя призывная кампания
2 октября 2013, 09:50ПолитикаЕвгения
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1 октября в России началась осенняя призывная кампания. По данным представителей Министерства обороны, ряды военнослужащих с 1 октября по 31 декабря пополнят 150 030 молодых людей.
Стоит отметить, что в осенний призыв в армию отправится меньше человек, чем в весенний. Так, по по данным Министерства обороны, весной 2013 года в армию ушло 153 тысяч молодых людей. Среди них порядка 50 тысяч решили служить по контракту.
Напомним, в этом году у срочников появилась возможность проходить службу в специальных спортивных и научных ротах. Кроме того, еще одним новшеством осеннего призыва – 2013 стала возможность взять с собой собаку. Однако это разрешено лишь в том случае, если четвероногий друг имеет специальные навыки.
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