В России началась осенняя призывная кампания

Стоит отметить, что в осенний призыв в армию отправится меньше человек, чем в весенний. Так, по по данным Министерства обороны, весной 2013 года в армию ушло 153 тысяч молодых людей. Среди них порядка 50 тысяч решили служить по контракту.

Напомним, в этом году у срочников появилась возможность проходить службу в специальных спортивных и научных ротах. Кроме того, еще одним новшеством осеннего призыва – 2013 стала возможность взять с собой собаку. Однако это разрешено лишь в том случае, если четвероногий друг имеет специальные навыки.