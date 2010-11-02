Сегодня гордума Екатеринбурга рассмотрит заявление Чернецкого об отставке

После отставки нынешнего мэра в уральской столице начнется формированиеновой системы правления.В Екатеринбурге помимо должности мэра появится должность сити-менеджера. Ожидается, что следующим мэром станет спикер думы Евгений Порунов, асити-менеджером – первый вице-мэр Александр Якоб, сообщает«УралПолит.ru».