Сегодня гордума Екатеринбурга рассмотрит заявление Чернецкого об отставке
2 ноября 2010, 07:52Политика
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Сегодня гордума Екатеринбурга рассмотрит заявление мэра Аркадия Чернецкого о добровольной отставке. Глава Екатеринбурга перейдет в Совет Федерации.
После отставки нынешнего мэра в уральской столице начнется формированиеновой системы правления.В Екатеринбурге помимо должности мэра появится должность сити-менеджера. Ожидается, что следующим мэром станет спикер думы Евгений Порунов, асити-менеджером – первый вице-мэр Александр Якоб, сообщает«УралПолит.ru».
СМИ называют заседание депутатов, которое состоится сегодня,историческим и судьбоносным событием.
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