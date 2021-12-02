СМИ: Одно слово Путина по Донбассу повысило геополитические ставки

Президент России Владимир Путин сообщил, что ДНР и ЛНР имеют непризнанный статус и употребил слово «пока». Депутат Госдумы РФ, ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов рассказал, почему одно слово главы государства моментально повысило ставки в геополитической игре вокруг ЛДНР.

В ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» Путин прокомментировал сообщения западных журналистов том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. Президент считает, что вопрос необходимо ставить по-другому, пишет nation-news.ru. Путин также отметил, что дело не в том, чтобы воевать или не воевать, а чтобы наладить отношения с Украиной «по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности». В том случае, если обе стороны будут к этому стремиться, никто не будет испытывать никаких угроз. Путин напомнил, что две непризнанные республики — ЛНР и ДНР — постоянно находятся под угрозой при движении войсковых соединений возле своих территорий. Попов особенно отметил фразу президента РФ о «непризнанных пока республиках». По мнению ведущего, это повышает ставки в геополитической ситуации, которая складывается вокруг Украины, ДНР и ЛНР. Он считает, что данный посыл адресован больше Западу, чьи самолеты слишком часто совершают полеты вдоль российских границ. В том случае если Запад будет и дальше так вести себя, российская сторона может выйти из Минских соглашений и признать республики. Данное решение поддержит большое количество людей на территории ЛДНР и в России, считает Попов.

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