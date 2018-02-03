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Экс-губернатор Кировской области получил 8 лет тюрьмы и крупный штраф за взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-губернатор Кировской области получил 8 лет тюрьмы и крупный штраф за взятки

3 февраля, 09:15Политика
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