Экс-губернатор Кировской области получил 8 лет тюрьмы и крупный штраф за взятки

В уголовном деле содержались два эпизода: о получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Ларицкого, а также о получении четырехсот тысяч евро от Судгаёмера. Доказательная база по первому инциденту была признана недостаточной, а вот за второй суд вынес обвинительный приговор.

Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Более того, он обязан выплатить штраф в 48 миллионов рублей. Сторона обвинения просила для обвиняемого 10 лет лишения свободы и 100 миллионов рублей штрафа.

Адвокат подсудимого намерен обжаловать приговор своего подопечного. Многие посчитали, что вынесенный приговор слишком жесток, ведь состояние здоровья Никиты Белых, по их мнению, оставляет желать лучшего, передает издание «Аргументы и Факты».