Экс-губернатор Кировской области получил 8 лет тюрьмы и крупный штраф за взятки
3 февраля, 09:15Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве накануне судья вынес приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. В Пресненском суде посчитали, что политик виновен во взяточничестве.
В уголовном деле содержались два эпизода: о получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Ларицкого, а также о получении четырехсот тысяч евро от Судгаёмера. Доказательная база по первому инциденту была признана недостаточной, а вот за второй суд вынес обвинительный приговор.
Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Более того, он обязан выплатить штраф в 48 миллионов рублей. Сторона обвинения просила для обвиняемого 10 лет лишения свободы и 100 миллионов рублей штрафа.
Адвокат подсудимого намерен обжаловать приговор своего подопечного. Многие посчитали, что вынесенный приговор слишком жесток, ведь состояние здоровья Никиты Белых, по их мнению, оставляет желать лучшего, передает издание «Аргументы и Факты».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей