«Новые известия»: чего ждут от нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина

В первую очередь Мишустин поручил изыскать дополнительных два триллиона рублей, которые пойдут на выполнение указов президента и надбавку в 100% росгвардейцам за работу на митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Как отмечает издание, изыскивать деньги под руководством Мишустина в ФНС всегда умели.

Рост сборов налогов растет в России год от года. В 2010 году ФНС собрала 7,663 трлн рублей, а в 2018 году — уже 21,328 трлн рублей. Многие считают, что причиной этому стал скачек в части цифровизации и автоматизации. Например, и обычные граждане, и организации могут теперь многие операции, в том числе оплату налогов, проводить через свой личный кабинет на сайте налоговой. Также для индивидуальных предпринимателей введены онлайн-кассы, которые сократили потребность в постоянных проверках бизнеса.

Сама система стала более прозрачной, удобной и технологичной, значительно уменьшилось количество проверок. Сейчас ФНС предлагает бизнесу перейти на онлайн-контроль. Когда компании отчитываются перед налоговиками в режиме онлайн, отпадает необходимость в проведении крупных проверок. Остались, конечно, нерешенные вопросы, но в целом уровень неопределенности в налоговой сфере в России за последние 10 лет снизился кратно. Работа ФНС — одна из самых грамотно организованных и современных,считает совладелец компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Колесников.

Однако при хорошей собираемости налогов, опыта управления фискальной нагрузкой на бизнес (это налоги и все прочие отчисления в пользу государства) у Мишустина нет, считают «Новые известия». Ведь налоговую политику определяет не ФНС, а правительство с Минфином и Минэкономразвития.

Таким образом, принципы работы Мишустина сводятся к нескольким пунктам.

Фото: "Новые Известия"