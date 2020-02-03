«Новые известия»: чего ждут от нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Назначение на пост премьер-министра Михаила Мишустина вызвало бурные обсуждения среди бизнесменов, журналистов и политиков. «Новые известия» провели анализ работы экс-главы Федеральной Налоговой Службы и выяснили — за что хвалят нового премьера, за что ругают и чего от него ждут.
В первую очередь Мишустин поручил изыскать дополнительных два триллиона рублей, которые пойдут на выполнение указов президента и надбавку в 100% росгвардейцам за работу на митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Как отмечает издание, изыскивать деньги под руководством Мишустина в ФНС всегда умели.
Рост сборов налогов растет в России год от года. В 2010 году ФНС собрала 7,663 трлн рублей, а в 2018 году — уже 21,328 трлн рублей. Многие считают, что причиной этому стал скачек в части цифровизации и автоматизации. Например, и обычные граждане, и организации могут теперь многие операции, в том числе оплату налогов, проводить через свой личный кабинет на сайте налоговой. Также для индивидуальных предпринимателей введены онлайн-кассы, которые сократили потребность в постоянных проверках бизнеса.
Сама система стала более прозрачной, удобной и технологичной, значительно уменьшилось количество проверок. Сейчас ФНС предлагает бизнесу перейти на онлайн-контроль. Когда компании отчитываются перед налоговиками в режиме онлайн, отпадает необходимость в проведении крупных проверок. Остались, конечно, нерешенные вопросы, но в целом уровень неопределенности в налоговой сфере в России за последние 10 лет снизился кратно. Работа ФНС — одна из самых грамотно организованных и современных,считает совладелец компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Колесников.
Однако при хорошей собираемости налогов, опыта управления фискальной нагрузкой на бизнес (это налоги и все прочие отчисления в пользу государства) у Мишустина нет, считают «Новые известия». Ведь налоговую политику определяет не ФНС, а правительство с Минфином и Минэкономразвития.
Таким образом, принципы работы Мишустина сводятся к нескольким пунктам.
Главным вопросом остается — сможет ли премьер отделить свои профессиональные подходы к сбору налогов от реализации задач новой должности. Например, привычным для для экс-начальника ФНС методам противоречат озвученные президентом страны задачи по улучшению благосостояния населения. В этом случае, применяя прежние принципы, он будет стремится лишь к формальному достижению показателей.