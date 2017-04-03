Российские депутаты разработают для себя кодекс этики

В верхней палате Совета Федерации уже разработан черновой вариант нового проекта, предложенного Госдумой и членами СФ. Кодекс этики для парламентариев содержит прописанные санкции за нарушения, которые депутаты могут допустить в своей деятельности.

К ним относятся: выкрикивание реплик с места во время собраний и совещаний, преждевременный уход с заседаний, грубые высказывания в адрес избирателей, СМИ или коллег, а также нарушение предвыборных совещаний.

Пока неизвестно, какое именно наказание понесут виновные парламентарии за определенное нарушение. У сенаторов, например, в качестве санкций применяются публичные извинения и лишение права участия в заседаниях СФ.

Эксперты к такой идее относятся скептически. Они считают, что депутатская этика должна заключаться не в тихом сидении на совещании, а в работе, направленной на исполнение наказов избирателей и отказе от злоупотребления своим служебным положением в личных целях, сообщает газета «Известия».