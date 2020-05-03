Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии его здоровья

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По сообщению пресс-секретаря Бориса Белякова, состояние здоровья главы правительства РФ Михаила Мишустина удовлетворительное, он работает с документами и находится на связи с коллегами, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
Напомним, несколько дней назад у премьер-министра диагностирован коронавирус нового типа. Сейчас он продолжает находится под наблюдением врачей.
Также Беляков отметил, что Мишустин ограничил общение еще несколько недель назад, все встречи проводились онлайн. Все те, кто контактировал с ним лично будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.
Прaвительство Рoссии рабoтает в штaтном рeжиме.
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