Тагильский «генсек» не будет баллотироваться в мэры

Выборы главы Нижнего Тагила состоятся, напомним, в октябре текущего года. Формально конкретную дату дня голосования должен определить своим решением представительный орган власти города 17 июля, а сегодня предварительное рассмотрение вопроса пройдет на заседании думской комиссии по местному самоуправлению.

Вопреки слухам, Александр Маслов не будет претендовать на кресло тагильского мэра. «У меня другие цели и задачи», - заявил лидер городских единороссов.

Уточним, вчера политсовет местного отделения «ЕР» принял решение рекомендовать А. Маслова руководителем предвыборного партийного штаба Нижнего Тагила. Наблюдатели считают, что это станет для него своеобразным экзаменом на политическую зрелость. Вскоре после выборов, 29 октября 2012 года в Нижнем Тагиле пройдет городская конференция «ЕР», где планируется избрание секретаря партячейки на альтернативной основе.