Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области
3 июля 2017, 08:00Политика
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Накануне стало известно, что Евгения Чудновец, ранее оправданная по делу о репосте ролика в соцсетях, всё-таки выдвинулась на выборы в губернаторы Свердловской области. Ранее она сообщала о своём намерении участвовать в выборах.
Сюжеты: Екатеринбург
На голосовании Евгения представит партию «Интернациональная партия России». Об этом она рассказала на странице Facebook, пишет Ystav.com. Чудновец показала в трансляции, что члены партии проголосовали за её кандидатуру.
На сегодняшний день Чудновец стала второй женщиной, которая претендует на кресло главы региона. Первой стала тагильчанка Олеся Красномовец.
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