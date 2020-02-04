Лукашенко назвал встречу с Путиным «моментом истины»

Одновременно с этим Лукашенко выступает за дружбу с Российской Федерацией. Минск готов приобретать нефть по мировым ценам.

В пятницу, седьмого февраля состоится встреча между президентами России и Белоруссии. Александр Лукашенко называет предстоящие переговоры с Владимиром Путиным «моментом истины», информирует телеграм-канал «Мейстер».

Авторы «Мейстера» считают, что Минск не смог найти дешевую нефть. Якобы именно поэтому белорусский лидер и захотел сесть за стол переговоров со своим российским коллегой. В статье телеграм-канала содержится вопрос: не выйдет ли Лукашенко боком агрессивная риторика и примирение с главным геополитическим соперником России?