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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна улучшает отношения с «величайшей империей» и «ведущей страной мира». Белорусский лидер имеет в виду Соединенные Штаты Америки.
Одновременно с этим Лукашенко выступает за дружбу с Российской Федерацией. Минск готов приобретать нефть по мировым ценам.
В пятницу, седьмого февраля состоится встреча между президентами России и Белоруссии. Александр Лукашенко называет предстоящие переговоры с Владимиром Путиным «моментом истины», информирует телеграм-канал «Мейстер».
Авторы «Мейстера» считают, что Минск не смог найти дешевую нефть. Якобы именно поэтому белорусский лидер и захотел сесть за стол переговоров со своим российским коллегой. В статье телеграм-канала содержится вопрос: не выйдет ли Лукашенко боком агрессивная риторика и примирение с главным геополитическим соперником России?
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