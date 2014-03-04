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Должность первого заместителя Сергея Носова занял экс-министр промышленности и науки Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Должность первого заместителя Сергея Носова занял экс-министр промышленности и науки Свердловской области

4 марта 2014, 14:03Политика
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