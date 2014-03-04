Должность первого заместителя Сергея Носова занял экс-министр промышленности и науки Свердловской области

Им стал Владислав Юрьевич Пинаев , некогда занимавший должность министра промышленности и науки Свердловской области. Немого о теперь уже нашем заместителе Главы: родился Владислав Пинаев в городе Асбест. По профессии – инженер-теплоэнергетик, инженер-экономист и менеджер. С 2005 по 2009 год работал начальником отдела по работе с естественными монополиями Министерства промышленности. Позже занимал должность начальника отдела лицензирования и развития Министерства промышленности и науки Свердловской области. С 2011 год стал заместителем министра, а позже и самим министром промышленности и науки области.

Я считаю, что первый заместитель будет порядочным и добросовестным. Вокруг этого назначения не только в Нижнем Тагиле было очень много слухов, сплетен, инсинуаций. Из этого делать какой-то ажиотаж – не очень интересно. Кто-то раздувает эти слухи и придает необычайное значение. А это вообще-то рабочий момент, наш внутренний вопрос. Главная цель – чтобы Тагилу было лучше, чтобы горожане чувствовали отдачу комментировал Сергей Носов вопросы о назначении зама.