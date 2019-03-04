График мэра на неделю: диалог с оппозицией, поддержка бизнеса и поздравление женщин

Понедельник, 4 марта, мэр Нижнего Тагила проведет с коллегами из администрации города - ожидается ряд внутренних рабочих совещаний.

5 марта глава города начнет со встречи с профсоюзной организацией Уралвагонзавода. Владислав Пинаев продолжает формат диалога с представителями общественности - обсуждение городских инфраструктурных проектов, а также получение обратной связи. Во вторник же пройдет видеоконференция проектного комитета с замгубернатора Алексеем Орловым.

Одним из ключевых мероприятий вторника станет круглый стол по реализации мусорной реформы, в работе которого, помимо мэра Нижнего Тагила, примут участие министр ЖКХ и энергетики Николай Смирнов, представители мусорного оператора «Рифей», члены рабочей группы администрации, политические партии и оппозиционные движения, критикующие реализацию реформы. Встреча пройдет в малом зале Общественно-политического центра.

В среду, 6 марта, Владислав Пинаев уделит внимание развитию малого и среднего бизнеса. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) открывает в Нижнем Тагиле представительство, в том числе центр «Мой бизнес» и коворкинг. Мэр Нижнего Тагила примет участие в пресс-ланче, на котором СМИ, эксперты и представители власти обсудят проблемы тагильского бизнеса.