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График мэра на неделю: диалог с оппозицией, поддержка бизнеса и поздравление женщин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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График мэра на неделю: диалог с оппозицией, поддержка бизнеса и поздравление женщин

Сегодня, 15:48ПолитикаФото: Илья Колесов / Администрация Нижнего Тагила
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