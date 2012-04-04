Уже все объявлено. Нас не интересует мнение отдельных членов правительства, - Дворкович о приватизации

Ранее вице-премьер Игорь Сечин, курирующий ТЭК, выступил с идеей отложить продажу пакетов акций госкомпаний до тех пор, пока котировки не превысят цену IPO. В частности, такую схему он предложил применить по отношению к компаниям топливно-энергетического сектора - «Роснефти», «Русгидро», «Зарубежнефти», ФСК и «Интер РАО ЕЭС».