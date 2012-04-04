Уже все объявлено. Нас не интересует мнение отдельных членов правительства, - Дворкович о приватизации
4 апреля 2012, 15:55ПолитикаЕвгения
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Решение президента о приватизации госкоспаний не будет пересматриваться, несмотря на звучавшие ранее предложения отложить продажу госпакетов ряда компаний, заявил журналистам помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
Ранее вице-премьер Игорь Сечин, курирующий ТЭК, выступил с идеей отложить продажу пакетов акций госкомпаний до тех пор, пока котировки не превысят цену IPO. В частности, такую схему он предложил применить по отношению к компаниям топливно-энергетического сектора - «Роснефти», «Русгидро», «Зарубежнефти», ФСК и «Интер РАО ЕЭС».
«Уже все объявлено. Нас не интересует мнение отдельных членов правительства», - сказал Дворкович.
По его словам, «президент решение принял», и приватизация «будет делаться», слова чиновника приводит РИА «Новости».
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