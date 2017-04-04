Россия и Белоруссия уладили энергетический конфликт

Более года длился спор между Россией и Белоруссией. Конфликт находился в области энергообеспечения и имеющегося долга Белоруссии перед Россией.

На встрече двух президентов были найдены пути разрешения проблемы. Александр Лукашенко заявил, что Минск согласился выплатить РФ образовавшуюся задолженность в размере $720 млн, а в ближайшие 10 дней будут урегулированы и все остальные вопросы.

Оба президента при этом пошли на уступки для урегулирования спорных вопросов в нефтегазовой схеме, сообщает газета «Известия».

К 1 января 2019 года будут созданы единые правила в области единого рынка газа, а к июлю того же года - правила по созданию общего рынка электроэнергии.

И Лукашенко, и Путин заявили по окончании встречи, что удовлетворены результатами двухсторонних переговоров.