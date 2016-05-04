Новый глава свердловского МУГИСО продержался на своем посту один рабочий день
4 мая 2016, 16:25ПолитикаТимофей Данилов
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Сергей Зырянов, исполняющий обязанности областного министра по управлению госимуществом, ушел в недельный отпуск.
Сюжеты: Екатеринбург
На новый пост зампреда правительства Свердловской области Сергея Зырянова назначили 27 апреля, после ареста экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова.
А сегодня стало известно, что до 10 мая новоиспеченный министр уходит в отпуск. Официально на новой должности Зырянов проработал один рабочий день, сообщает Ura.ru. За этот срок он провел несколько совещаний с работниками ведомства и даже работал в выходной.
Во время отпуска Сергея Зырянова его обязанности будет исполнять Александр Самбурский – это единственный из замов Пьянкова, который не находится под арестом.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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