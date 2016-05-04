Новый глава свердловского МУГИСО продержался на своем посту один рабочий день

А сегодня стало известно, что до 10 мая новоиспеченный министр уходит в отпуск. Официально на новой должности Зырянов проработал один рабочий день, сообщает Ura.ru. За этот срок он провел несколько совещаний с работниками ведомства и даже работал в выходной.