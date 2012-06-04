Похоже, желание Сергея Носова баллотироваться на пост мэра Нижнего Тагила было лишь догадками журналистов

Об этом лишь ходили слухи, невероятно «раздутые журналистами». О намерениях баллотироваться Сергей Носов не сообщал. У меня нет возможности связаться с этим человеком напрямую, иначе я бы узнал у него лично. Говорили, что некоторые представители руководства ЕВРАЗ НТМК собираются даже уговорить Носова претендовать на кресло мэра сообщил журналист.