Похоже, желание Сергея Носова баллотироваться на пост мэра Нижнего Тагила было лишь догадками журналистов
4 июня 2012, 11:10Политика
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Человек, который пользуется огромной популярностью в Нижнем Тагиле, бывший директор НТМК Сергей Носов, похоже, не собирается претендовать на должность главы Нижнего Тагила.
Об этом рассказал корреспонденту Tagilcity.ru политический обозреватель, участник праймериз нижнетагильского отделения «Единой России» на пост мэра Владимир Инжеватов.
Об этом лишь ходили слухи, невероятно «раздутые журналистами». О намерениях баллотироваться Сергей Носов не сообщал. У меня нет возможности связаться с этим человеком напрямую, иначе я бы узнал у него лично. Говорили, что некоторые представители руководства ЕВРАЗ НТМК собираются даже уговорить Носова претендовать на кресло мэра сообщил журналист.
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