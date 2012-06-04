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Похоже, желание Сергея Носова баллотироваться на пост мэра Нижнего Тагила было лишь догадками журналистов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похоже, желание Сергея Носова баллотироваться на пост мэра Нижнего Тагила было лишь догадками журналистов

4 июня 2012, 11:10Политика
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