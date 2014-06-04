Госдума рассмотрит законопроект о зимнем времени 10 июня

Государственная дума РФ планирует рассмотреть законопроект о переводе часов на зимнее время 10 июня, сообщает газета «Известия» в среду со ссылкой на председателя комитета ГД по охране здоровья Сергея Калашникова.

Как сообщает издание, 23 мая истек 30-дневный срок, который депутаты Госдумы дали правительству на принятие постановления о возврате зимнего времени. Двадцать третьего апреля Государственная дума приняла обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором просила его в течение 30 дней вернуть россиянам «зимнее» время. Двадцать пятого мая вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий данный вопрос в Белом доме, сделал заявление о необходимости подождать 2-3 месяца для изучения мнений регионов.

Депутат уточнил, что Совет палаты уже 9 июня рассмотрит вопрос о голосовании по включению в план работы Думы законопроекта о переводе часов на зимнее время. На следующий день, 10 июня, депутатский корпус планирует принять этот документ в первом чтении.

Десятого июня Дума рассмотрит законопроект в первом чтении, потом будет короткий срок для поправок. Это как раз те пожелания субъектов, которые мы сейчас собираем. Думаю, что приблизительно 20 июня мы уже примем документ во втором и окончательном варианте так, чтобы людям перед отпуском вернуть зимнее время цитирует Калашникова газета.

На данный момент депутаты собирают предложения регионов по поводу того, какие часовые пояса они хотят утвердить на своих территориях. Эту же работу до 30 мая должны были завершить в правительстве. Однако, по словам Калашникова, не все субъекты ответили на запрос кабинета министров.

Как Россия отказалась от зимнего времени

Переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. После этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа.

Что говорят о переводе стрелок врачи

Цитата: «Это плохо отражается на здоровье людей. Теряется качество жизни: появляется слабость, головная боль, к каким-то мгновенным катастрофам это не приводит, но потом природа нас наказывает. Тот вариант, в котором мы живем, плох потому, что мы не видим ни рассвета, ни захода солнца. Наш образ жизни должен соответствовать суточному ритму».

Когда придумали переводить стрелки и кто в мире продолжает это делать

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году. Сама же идея экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину. В самих же Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.