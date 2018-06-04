Сын судьи Арбитражного суда Свердловской области арестован за взятку в 15 млн рублей
4 июня, 17:00Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 мая 2018 года в Екатеринбурге был арестован сын судьи Олега Гаврюшина. Мужчина задержан в здании суда при получении взятки в размере 15 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Андрей Гаврюшин заключен под арест по решению Ленинского суда за получение взятки в размере 15 млн рублей. Как сообщает «Уралинформбюро», вероятно, что данные средства предназначались Олегу Гаврюшину.
51-летний отец арестованного занимает должность с 2008 года, он является судьей восьмого судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
В настоящее время Гаврюшин-старший освобожден от судейства. Решается вопрос о снятии с Олега Гаврюшина полномочий судьи Арбитражного суда. 20 июня планируется Квалификационная коллегия судей.
© TagilCity.ru
администрацияденьгисудкриминалмошенничествоКвалификационная коллегия судейОлег ГаврюшинАндрей Гаврюшин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей