Решение о повышении зарплат тагильским чиновникам перед выборами было отменено

Отметим, речь шла о повышении зарплат муниципальных служащих, в том числе председателя местной думы и Главы города. Новость, пишет УралПолит.Ru, вызвала неоднозначное мнение. С одной стороны, повышение зарплаты это всегда позитивно, а с другой – в нестабильной экономической ситуации, да еще и перед выборами, это достаточно спорный вопрос.

В конечном итоге комиссия не смогла принять решения, поэтому вопрос был снят с повестки. Отметим, что, как пишет УралПолит.Ru, в документе есть ряд несостыковок, которые следует ликвидировать до следующего обсуждения.

Добавим, последняя индексация зарплат госслужащих была несколько лет назад.

По заявлению мэра города, обсуждение вопроса состоится на заседании городской думы следующего созыва. Эксперты уверены, что это сделано для того, чтобы избежать неудобных и некорректных вопросов, иными словами, политической провокации перед Единым днём голосования.