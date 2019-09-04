Отчёт губернатора: сколько миллионов рублей тратят на свердловских чиновников

Из документа стало известно, что на функционирование главы региона из областного бюджета были потрачены 251,5 млн рублей, это почти половина от запланированной суммы в 548,9 млн рублей. На обеспечение деятельности центрального аппарата ушло 248,4 млн, на зарплату губернатора 3,09 млн рублей из планируемых 6,9 млн рублей.

Расходы на функционирование законодательных и представительных органов власти ушло 201,36 млн рублей, при этом сумма на весь год составляет 560,4 млн рублей. За прошедшие месяцы 2019 года область потратила 2,5 млн рублей на выплаты спикеру свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной (общая сумма за год 6,2 млн) и ещё 43,35 млн рублей на выплаты областным депутатам (из 121,7 млн). Также в 17,9 млн рублей (из 49,2 млн) региону обошлась деятельность депутатов госдумы.