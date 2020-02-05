В Нижнем Тагиле с рабочим визитом побывал министр промышленности Свердловской области

В ходе беседы были затронуты вопросы реализации в городе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», планирования бизнеса и помощи диверсификации производства производителям группы непродовольственных товаров.

Наращивание объемов выпуска товаров российского производства напрямую касается повышения качества жизни и безопасности населения. И главное сейчас решить, как сделать так, чтобы у населения было желание заниматься производством,подчеркнул Сергей Пересторонин.