Главный нарколог страны выступил против уголовного преследования наркоманов

Мы против уголовной ответственности за употребление. У нас есть другие механизмы. У нас есть тестирование, но нет закона. Лучше бы депутатам Госдумы разработать законодательство о профилактике наркомании и алкоголизма сказал Брюн на пресс-конференции в Москве.

По мнению врача, большинство потребителей не нуждаются в тюремной изоляции от общества, так как они сотрудничают с медиками и не страдают зависимостью, поскольку употребляли наркотики несколько раз за всю жизнь. Также Евгений Брюн озвучил свою позицию о принудительном лечении наркоманов. По его словам, «принуждать лечиться не нужно, но нужно принуждать отказаться от наркотиков». При этом Брюн отметил, что профилактика позволяет в 5-7 раз снизить потребление наркотиков.