Обеспечить жильём преподавателей предложила тагильский педагог

В гордуме предложения Людмилы Кузнецовой получили отклик. Депутаты постановили собрать рабочую группу для разработки плана по решению проблемы дефицита кадров. Ранее подобную стратегию уже озвучивали депутаты Нижнетагильской думы, однако речь шла об удержании жильём молодых специалистов в медицинской сфере. Вместе с тем в мэрии заявили, что подобное решение не способно полностью искоренить проблему, так как выпускники покидают город даже при наличии жилья — около половины квартир, предоставленных молодым медикам, сегодня пустует.