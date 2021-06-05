Обеспечить жильём преподавателей предложила тагильский педагог

В Нижнем Тагиле возникает постоянная нехватка педагогов в школах. Несмотря на большое количество молодых специалистов в сфере образования, многие из них не спешат начинать свою работу в школьных учебных заведениях, считает глава тагильской организации профсоюза работников народного образования и науки Людмила Кузнецова. Для решения возникшей проблемы она считает необходимым оплачивать аренду жилья для преподавателей и обеспечивать их санаторно-курортным лечением.
Тех, кто поступил на целевое обучение, нужно обеспечить если не служебным жильем, то оплачивать наём жилья. Кроме того, нужно вернуться к вопросу о санаторном лечении, чтобы позаботиться о педагогах, привлечь людей, заявляет Кузнецова.
Глава профсоюза подчеркивает критичность ситуации в тагильских школах, отмечая, что каждая вторая из них испытывает дефицит кадров. На это влияет несколько факторов: большая загруженность преподавателей, падение авторитета данной профессии, а также остро стоящий квартирный вопрос, утверждает Кузнецова.
На данный момент в городе для педагогов в школах остаются открытыми 200 вакансий. Как отмечает Людмила Кузнецова, дефицит педагогических кадров, в свою очередь, может сказаться на итоговой государственной аттестации.
В гордуме предложения Людмилы Кузнецовой получили отклик. Депутаты постановили собрать рабочую группу для разработки плана по решению проблемы дефицита кадров. Ранее подобную стратегию уже озвучивали депутаты Нижнетагильской думы, однако речь шла об удержании жильём молодых специалистов в медицинской сфере. Вместе с тем в мэрии заявили, что подобное решение не способно полностью искоренить проблему, так как выпускники покидают город даже при наличии жилья — около половины квартир, предоставленных молодым медикам, сегодня пустует.