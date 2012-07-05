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Холманских вновь нападает на Исаеву. На сей раз речь о выставленном «неуде» Главе города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Холманских вновь нападает на Исаеву. На сей раз речь о выставленном «неуде» Главе города

5 июля 2012, 14:45Политика
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