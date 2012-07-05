Холманских вновь нападает на Исаеву. На сей раз речь о выставленном «неуде» Главе города
5 июля 2012, 14:45Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший начальник одного из цехов УВЗ в Нижнем Тагиле Игорь Холманских периодически публично высказывается в адрес мэра города. Он акцентирует внимание на том, что Валентина Исаева не справляется со своей работой. Как сообщает ИА JustMedia, в очередной беседе с уральскими журналистами он прокомментировал выставленный депутатами городской думы «неуд» в отношении работы Главы города:
По всей видимости, рывок должен произойти без участияИсаевой в жизни города. Осенью Нижний Тагил ждут выборы нового мэра, интересно,про кого и какого характера будут новые высказывания полпреда УрФО.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей