В России будет создана Нацгвардия: президент подписал приказ

Еще в начале апреля члены Совета Федерации и Госдумы одобрили предложенный закон о создании Национальной гвардии, о чем было объявлено президентом России. В принятом тексте закона объясняется, что новые войска, являясь государственной военной организацией, призваны обеспечивать государственную и общественную безопасность, защищая права и свободы российских граждан. В соответствии с новым законом функции МВД, ОМОН, ЦСН МВД и СОБРа переходят сейчас войскам Нацгвардии РФ.

В задачи нового ведомства входят:

• борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью;

• осуществление правовых действий в случае возникновения чрезвычайного положения или контртеррористической операции;

• охрана важных государственных объектов и спецгрузов;

• содействие ФСБ в охране государственной границы;

• контроль за оборотом оружия;

• частная охранная деятельность.

Служащим Росгвардии будет разрешено применение оружия даже в массовом скоплении людей в случае чрезвычайной необходимости:

• для предотвращения теракта;

• при освобождении заложников;

• при нападении на важный государственный объект или груз.

Руководство Росгвардией принадлежит президенту России. Непосредственное управление структурой новых войск будет осуществляться ранее назначенным главнокомандующим войсками национальной гвардии Виктором Золотовым. 18 мая 2016 года пакет законов о создании в России новой военной структуры был одобрен и принят членами Госдумы и Совета Федерации в первом чтении.

Нацгвардия существует в таких странах, как Франция, Пакистан, Украина, США, Саудовская Аравия, Латвия, Грузия, Португалия и еще в ряде государств.