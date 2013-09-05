Пентагон обвинил Россию в поставках химического оружия Сирии
5 сентября 2013, 08:50ПолитикаЕвгения
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Министр обороны США Чак Хейгел заявил, что Россия наряду с другими странами снабжают режим президента Сирии Башара Асада химическим оружием. Как сообщает РИА «Новости», такое заявление Хейгел сделал на слушаниях в конгрессе в среду, 4 сентября.
Не секрет, что режим Асада накопил химическое оружие, значительные запасы химического оружия,- сказал Хейгел.- Русские поставляют им, другие поставляют им это химическое оружие. Кое-что они делают сами добавил он в ответ на уточняющий вопрос одного из конгрессменов.
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