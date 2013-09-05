Пентагон обвинил Россию в поставках химического оружия Сирии

Не секрет, что режим Асада накопил химическое оружие, значительные запасы химического оружия,- сказал Хейгел.- Русские поставляют им, другие поставляют им это химическое оружие. Кое-что они делают сами добавил он в ответ на уточняющий вопрос одного из конгрессменов.