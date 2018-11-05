Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Казаки просят Владимира Путина отправить в отставку главу Ставрополья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
512ee487e69cd5a72411ce5050768e34

Казаки просят Владимира Путина отправить в отставку главу Ставрополья

Сегодня, 12:31Политика
Читайте
также
День народного единства, медики и «Дружба». Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Меньше нарушителей, больше порядка: уличная торговля в Нижнем Тагиле
Творческое волшебство: Ночь искусств пройдет в Нижнем Тагиле 4 ноября
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина