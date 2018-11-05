Казаки просят Владимира Путина отправить в отставку главу Ставрополья

«Ставропольский край переживает острый кризис, вызванный бездарной экономической политикой и социальной политикой руководства региона. Четвертый год наблюдается повсеместное падение уровня жизни и чиновничий произвол, во всех эшелонах власти процветает коррупция», - говорится в заявлении участников форума.

«Гражданский форум Ставрополье» проходил в краевой столице в воскресенье 4 ноября, прямо в День народного единства. Его участниками стали более 40 делегатов – казаков, общественных активистов и рядовых граждан, сообщает NewsTracker.Главными темами обсуждения на мероприятии стали итоги правления Владимирова, социально-экономическое положение в крае и возможная отставка руководства региона.

Участники вспомнили непрекращающиеся в последнее время коррупционные скандалы и уголовные дела в отношении лиц, приближенных к Владимиру Владимирову. В частности, фигурантами уголовных дел стали два министра, два полномочных представителя губернатора, несколько чиновников уровня заместителя министра и десятки муниципальных чиновников. По мнению собравшихся, все это говорит об уровне управленческих способностей и кадровой политики Владимирова.

Кроме того, коррупционные связи и неумение властей договориться с «Газпромом» привели к тому, что город Лермонтов с его 30-тысячным населением этой осенью едва не остался без отопления. Проблема была частично решена только после вмешательства Генпрокуратуры и привлечения частного инвестора.Другой проблемой остается положение в восточных районах Ставрополья, где из-за низкого уровня жизни и отсутствия перспектив растет уровень преступности, проникает идеология экстремизма. Принятая на форуме резолюция с требованием отставки губернатора и правительства будет направлена президенту Путину, самому руководителю региона и спикеру краевой Думы Геннадию Ягубову.

На форуме также объявили о создании нового общественного движения – «Народного собрания Ставропольского края». Его участники должны будут выдвинуть кандидата в «народные губернаторы» на следующих выборах.«Кем будет следующий руководитель края и кто это будет решать? Если нам опять привезут губернатора, и будет такая же история как с Владимировым, тогда Ставрополье будет проседать дальше», - объяснил необходимость этого проекта организатор форума атаман Сергей Попов.