Итоги недели: «обнимипруд» и «неблагоприятный» Нижний Тагил

В ходе проверки Городского дворца детского и юношеского творчества за 2018 год Счётная палата Нижнего Тагила выявила 36 нарушений. Однако директор ГДДЮТ рассказала TagilCity.ru, что это сам контролирующий орган допустил ошибку. Кроме того, по её словам, один из инспекторов позволил себе грубое поведение, чем довёл до слёз сотрудницу Дворца творчества.

Директор ГДДЮТ подала жалобу на инспектора Счётной палаты Нижнего Тагила

Мэрия выложила фотомакеты Ледового городка, который планируется построить в городе к предстоящему празднованию Нового года. Тема: «Космос. Незнайка на Луне».

Мэрия Нижнего Тагила показала, как будут выглядеть ледовые городки в этом году

Минстрой РФ признал Нижний Тагил неблагоприятным для жизни городом. Согласно разработанному министерством индексу качества, оценивались все 1114 городов России. Города оценивались по 36 индикаторам, характеризующих жильё, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и общегородское пространство.

Нижний Тагил оказался в числе аутсайдеров по качеству жизни

На несогласованную акцию по проблеме чистой воды в Нижнем Тагиле «Обними пруд» вышло около полусотни человек. Целью этой акции, по заявлению организаторов, стала попытка привлечь внимание властей к экологической проблеме качества питьевой воды из пруда.

Жители Нижнего Тагила «обняли» Черноисточинский пруд

Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран обратился в полицию с просьбой разобраться с незаконной порчей муниципального имущества — трубы от шламонакопителя на Черноисточинском пруду. Как намекнул депутат Госдумы Алексей Балыбердин, есть основания полагать, что это сделали общественники.