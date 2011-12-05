Обнародованы предварительные результаты выборов в Государственную думу
5 декабря 2011, 09:15Политика
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Уже обработано 87% избирательных бюллетеней. По предварительным данным, партия власти набрала больше половины голосов.
Как сообщает Центральная избирательная комиссия, голоса избирателей распределились следующим образом:
По предварительным итогам на час ночи, на выборах в Заксобрание Свердловской области также лидирует «Единая Россия».
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