МРОТ, пенсионная реформа, регистрация дронов: что ждёт россиян в 2020 году

Увеличится минимальный размер оплаты труда и составит 12130 рублей, что на 850 рублей больше, чем в 2019 году.

Именно с 1 января стартует пенсионная реформа. В следующем году впервые пенсионный возраст для мужчин наступит в 61 год, для женщин — в 56 лет. Причём прожиточный минимум пенсионера увеличится на 327 рублей и составит 9173 рублей в месяц. Отметим, что пенсию граждане начнут получать на полгода раньше ухода с работы. Также напомним, что пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев до 2028 года. Кроме того, с самого начала года пройдет индексация пенсий неработающих пенсионеров. Она вырастет на 6,6%. Тем пенсионерам, которые продолжают работать, индексацию проведут по-старому — 1 августа.

«Спасибо Москве». Как тагильчане готовятся к пенсии после реформы 2019 года

Детское пособие на первого ребенка будет выплачиваться до трех лет малыша, а не до полутора, как было ранее. Для получения этих денег доход каждого члена семьи не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума, который установлен в регионе. Материнский капитал родители получат за второго ребенка, но при желании средства можно перевести в ежемесячные выплаты на три года.

Также россиян ждёт переход на электронные трудовые книжки, где будут отражаться основная информация о деятельности и стаж работника. Перейти на электронный формат сможет любой сотрудник.

С 2020 года в России вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек

Некоторые услуги нотариуса станут доступны через интернет. Теперь к нему можно будет обратиться через Единый портал госуслуг: подтвердить верность перевода с одного языка на другой, совершить исполнительную подпись и провести осмотр информации в интернете.

С 1 июля начнётся переход на «умные» электросчётчики, которые могут передавать показания дистанционно. Их установкой должны заниматься поставщики электроэнергии. Планируется, что в 2023 году в каждой квартире многоквартирного дома будет «умный» агрегат.

«Россети» могут начать устанавливать «умные» электросчетчики с июля 2020 года

С 1 июля иностранные гаджеты будут продаваться только с предустановленным российским программным обеспечением. Это распространяется на планшеты, компьютеры, смартфоны и Smart-TV.

Для обеспечения безопасности в воздухе россияне должны регистрировать свои дроны весом от 250 до трех килограмм. Пока что регистрация квадрокоптера в стране осуществляется почти бесплатно — платить приходится только за отправку письма с заявлением о постановке на учёт в Федеральное агентство воздушного транспорта через «Почту России». В следующем году это можно сделать через портал Госуслуг. Каждому дрону будет присвоен свой номер, по которому можно будет вычислить владельца.

В минувшем году в России проводился эксперимент по предоставлению статуса самозанятых в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В следующем году ещё на 19 регионов распространится проект (Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, республику Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Самозанятым считается предприниматель, который зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год, не имеет сотрудников и работодателя. Ему не надо регистрироваться в качестве ИП, а ставка налога для него снижена: для работающих с физическими лицами — 4%, для тех, кто работает с предприятиями, — 6%

«Никуда не деться». Как самозанятые в Тагиле готовятся к введению налога с 2020 года

Вводится запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. Теперь для таких гостиниц необходимо отдельно расположенное помещение.

Коллекторы не смогут взыскивать долги за услуги ЖКХ. Данные полномочия перейдут к управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим компаниям.

Россияне теперь не смогут закладывать жильё под микрозаймы. Этот закон защищает людей от возможного мошенничества. Также ужесточаются требования к самим микрофинансовым организациям и их руководителям, которыми не смогут стать лица с криминальным прошлым. Также вводится возможность идентифицировать данные клиента, чтобы не было возможности взять кредит на другой паспорт.

Ужесточится наказание для любителей «пьяной езды». Теперь нетрезвого водителя ждёт штраф в 30 тысяч рублей, лишение прав на 1,5 года и повторная сдача на права. Повторная ситуация приведёт к пожизненному лишению прав и штрафу в размере 200-300 тысяч рублей.