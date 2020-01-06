МРОТ, пенсионная реформа, регистрация дронов: что ждёт россиян в 2020 году
1 января — не только первый день нового года, но и день вступления в силу новых законов Российской Федерации. TagilCity.ru рассказывает, какие изменения ждут россиян в 2020 году.
Увеличится минимальный размер оплаты труда и составит 12130 рублей, что на 850 рублей больше, чем в 2019 году.
Именно с 1 января стартует пенсионная реформа. В следующем году впервые пенсионный возраст для мужчин наступит в 61 год, для женщин — в 56 лет. Причём прожиточный минимум пенсионера увеличится на 327 рублей и составит 9173 рублей в месяц. Отметим, что пенсию граждане начнут получать на полгода раньше ухода с работы. Также напомним, что пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев до 2028 года. Кроме того, с самого начала года пройдет индексация пенсий неработающих пенсионеров. Она вырастет на 6,6%. Тем пенсионерам, которые продолжают работать, индексацию проведут по-старому — 1 августа.
Детское пособие на первого ребенка будет выплачиваться до трех лет малыша, а не до полутора, как было ранее. Для получения этих денег доход каждого члена семьи не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума, который установлен в регионе. Материнский капитал родители получат за второго ребенка, но при желании средства можно перевести в ежемесячные выплаты на три года.
Также россиян ждёт переход на электронные трудовые книжки, где будут отражаться основная информация о деятельности и стаж работника. Перейти на электронный формат сможет любой сотрудник.
Некоторые услуги нотариуса станут доступны через интернет. Теперь к нему можно будет обратиться через Единый портал госуслуг: подтвердить верность перевода с одного языка на другой, совершить исполнительную подпись и провести осмотр информации в интернете.
С 1 июля начнётся переход на «умные» электросчётчики, которые могут передавать показания дистанционно. Их установкой должны заниматься поставщики электроэнергии. Планируется, что в 2023 году в каждой квартире многоквартирного дома будет «умный» агрегат.
С 1 июля иностранные гаджеты будут продаваться только с предустановленным российским программным обеспечением. Это распространяется на планшеты, компьютеры, смартфоны и Smart-TV.
Для обеспечения безопасности в воздухе россияне должны регистрировать свои дроны весом от 250 до трех килограмм. Пока что регистрация квадрокоптера в стране осуществляется почти бесплатно — платить приходится только за отправку письма с заявлением о постановке на учёт в Федеральное агентство воздушного транспорта через «Почту России». В следующем году это можно сделать через портал Госуслуг. Каждому дрону будет присвоен свой номер, по которому можно будет вычислить владельца.
В минувшем году в России проводился эксперимент по предоставлению статуса самозанятых в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В следующем году ещё на 19 регионов распространится проект (Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, республику Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Самозанятым считается предприниматель, который зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год, не имеет сотрудников и работодателя. Ему не надо регистрироваться в качестве ИП, а ставка налога для него снижена: для работающих с физическими лицами — 4%, для тех, кто работает с предприятиями, — 6%
Вводится запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. Теперь для таких гостиниц необходимо отдельно расположенное помещение.
Коллекторы не смогут взыскивать долги за услуги ЖКХ. Данные полномочия перейдут к управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим компаниям.
Россияне теперь не смогут закладывать жильё под микрозаймы. Этот закон защищает людей от возможного мошенничества. Также ужесточаются требования к самим микрофинансовым организациям и их руководителям, которыми не смогут стать лица с криминальным прошлым. Также вводится возможность идентифицировать данные клиента, чтобы не было возможности взять кредит на другой паспорт.
Ужесточится наказание для любителей «пьяной езды». Теперь нетрезвого водителя ждёт штраф в 30 тысяч рублей, лишение прав на 1,5 года и повторная сдача на права. Повторная ситуация приведёт к пожизненному лишению прав и штрафу в размере 200-300 тысяч рублей.