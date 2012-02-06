Митинг «За честные выборы» В Нижнем Тагиле собрал около 100 человек

Конечно, этот митинг никогда не будет таким массовым, как митинги «за Путина». Зато наши демонстранты пришли по своей воле, и их не «подкупали» рассказала одна из участниц демонстрации.

Правда, большинство участников этого события, и это было видно невооруженным взглядом, представляли интересы КПРФ. Были среди них и члены, и просто сторонники партии, и школьники, принятые в ряды комсомольцев. Они держали растяжки, плакаты, и также флаги своей партии. Кроме того, одним из организаторов митинга был член нижнетагильского отделения партии, кандидат в городскую думу Евгений Сапрыкин. Помимо него, организаторами были объявлены еще 3 человека: общественный деятель и блогер Илья Тагильчанин, сторонник партии КПРФ Михаил Киреев, а также активист движения «За Честные выборы» в Нижнем Тагиле Владимир Дьяков.

Помимо коммунистов в митинге приняли участие члены националистского движения Нижнего Тагила. Они не выступали и не произносили речей, а просто держали имперский черно-желто-белый флаг. На вопросы: «Какое движение вы представляете?» и «Какие интересы вы отстаиваете?» молодые люди ответили, что от комментариев воздержатся, лишь уточнили, что их интересы совпадают с идеями организаторов митинга. Какие же идеи отстаивали демонстранты? «Честные Тагильчане – за честные выборы» - таким был главный лозунг митинга.

Сегодня это не просто лозунг. Честные выборы – наиболее радикальное средство от порочной власти. Так было во всех странах тоталитарного режима – добиваясь честных, справедливых и свободных выборов народ стряхивал с себя гнет последних диктаторов и выбирал достойную и ответственную перед народом власть. Лучшие люди нашей страны сегодня осознают свою гражданскую ответственность за судьбу страны и выходят на улицы и площади своих городов. Всего то и нужно – прийти на выборы и проголосовать за представителей демократического развития России об этом написано в резолюции митинга 4 февраля.

Кроме того, не забыли организаторы митинга упомянуть и работников УВЗ, отстаивающих интересы Владимира Путина. Фото начальника одного из цехов Уралвагонзавода Игоря Холманских стало частью большого коллажа (смотрите фотоотчет). «Холопы с УВЗ - позор трудового Тагила!», - так высказывались демонстранты про тех сотрудников предприятия, кто ездил на митинг «За Путина».

Митинги «за» и «против» Владимира Путина проходят сейчас в большинстве городов России. В крупных городах за один день может пройти несколько демонтстраций. Прочитать о митингах, проходящих в городе Долгопрудный и провести аналогию с тагильскими митингами можно на информационном портале dolcity.ru.