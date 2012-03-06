Владимир Путин объявлен президентом России

По данным ЦИК после обработки 99,3% протоколов, Путин набирает 63,75%голосов, Геннадий Зюганов — 17,19%, Михаил Прохоров — 7,82%. ВладимирЖириновский пока набирает 6,23%, Сергей Миронов — 3,85%.

В. Путини его сторонники начали отмечать победу еще в воскресенье вечером. Болееста десяти тысяч человек пришли на Манежную площадь в Москве,а в одиннадцать часов вечера количество собравшихся увеличилось ещена два человека: на Манежной площади появились президент ДмитрийМедведев и Владимир Путин, пишет «Российская газета».

Как и четырегода назад, звучала песня группы «Любэ» «Батяня-комбат». Как и четырегода назад, тандем вместе поднялся на сцену. Первым произнес короткуюречь Медведев: «Эта победа нужна для того, чтобы наша страна быласовременной, сильной и независимой». Следом к микрофону подошелпремьер-министр. Владимир Путин был растроган. И первым деломпоблагодарил всех, «кто сказал „да“ Великой России».