Сергей Носов прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле
6 марта, 14:30Политика
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прибыл на площадку, где проходит форум рабочей молодежи. Сейчас он общается с его участниками и ожидает прибытия Владимира Путина.
Сюжеты: Нижний Тагил
По всему Нижнему Тагилу, а также в здании, где проходит VI Всероссийский форум рабочей молодежи, готовятся к прибытию российского президента. На площадку, где проводится мероприятие, прибыл глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Пока президент РФ направляется в Нижний Тагил, градоначальник общается с участниками форума. Напомним, губернатор Свердловской области уже ждет президента в аэропорту Екатеринбурга.
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