Депутат из Первоуральска позировала в песочнице в шубе из шиншиллы (ФОТО)

Начальник отделения «Единой России» в Первоуральске заместитель председателя гордумы Наталья Воробьева опубликовала на своей странице в соцсети снимки с акции по обеспечению детских площадок песком.

Подписчики народной избранницы обратили внимание на её наряд. Депутат в шубе из шиншиллы, не смотря на теплую погоду, позирует в компании детей. На фотографиях дети в кепках с символикой партии, пишет URA.RU.