Депутат из Первоуральска позировала в песочнице в шубе из шиншиллы (ФОТО)
6 июня, 17:50Политика
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Депутат из Первоуральска Наталья Воробьева организовала фотосессию с детьми в песочнице. Женщина была одета в шубу из шиншиллы.
Начальник отделения «Единой России» в Первоуральске заместитель председателя гордумы Наталья Воробьева опубликовала на своей странице в соцсети снимки с акции по обеспечению детских площадок песком.
Подписчики народной избранницы обратили внимание на её наряд. Депутат в шубе из шиншиллы, не смотря на теплую погоду, позирует в компании детей. На фотографиях дети в кепках с символикой партии, пишет URA.RU.
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