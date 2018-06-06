Результаты праймериз отменены на двух избирательных участках Екатеринбурга

В столице Урала на двух избирательных участках были зафиксированы нарушения. Так, на участке №7 в Кировском районе и участке №15 в Орджоникидзевском районе зафиксированы попытки подкупа избирателей.

Как пишут «Вечерние Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от председателя оргкомитета по проведению праймериз Виктора Шептия, всего в этот день было получено более 100 жалоб, а также 20 жалоб поступили после дня голосования.

Среди распространенных жалоб: сообщения о подвозе избирателей на участки в Орджоникидзевском районе, незаконная агитация в Ленинском районе, вынос бюллетеней в Железнодорожном районе и подкуп избирателей в Верх-Исетском.