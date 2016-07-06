Замминистра спорта ушел из свердловского правительства
5 июля у заместителя министра физкультуры, спорта и молодежной политики Евгения Сильчука закончился годовой контракт с региональным правительством. Глава региона не стал его продлевать, поэтому Сильчук ушел в отставку.
Информацию об уходе замминистра передает Ura.ru, со ссылкой на свои источники в правительстве области.
Леонид Рапопорт поблагодарил своего бывшего заместителя за проделанную работу. К примеру, Сильчук курировал в области государственные программы в сфере молодежной политики.
Отметим, что в прошлом месяце прокуратура и региональное управление ФСБ начали проверку в министерстве. Силовиков интересовали бумаги, которые касались распределения и освоения грантов для молодежных организаций региона. С этим, а также с провалами отдельных молодежных программ, конфликтом Рапопорта и Сильчуком, наблюдатели связывают уход правой руки министра спорта.
Сейчас Евгений Сильчук планирует написать кандидатскую диссертацию на кафедре управления общественными отношениями института госуправления и предпринимательства УрФУ.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru