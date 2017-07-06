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Владимир Путин проведёт неформальный ужин с экс-премьером Японии в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин проведёт неформальный ужин с экс-премьером Японии в Екатеринбурге

6 июля 2017, 07:45Политика
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