Владимир Путин проведёт неформальный ужин с экс-премьером Японии в Екатеринбурге
6 июля 2017, 07:45Политика
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В воскресенье, 9 июля, в столицу Урала прибудет президент РФ Владимир Путин для того, чтобы поужинать с бывшим премьер-министром Японии.
Сюжеты: Екатеринбург
О неформальной встрече с Ёсиро Мори рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По информации от японского правительства, политики обсудят совместную деятельность и территориальный вопрос на южных Курилах.
Напоминаем, 9 июля в Екатеринбурге будет проходить ИННОПРОМ-2017.
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