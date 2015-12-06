Мэрию Екатеринбурга уличили в подтасовке данных по новым градостроительным нормативам

Махинации с нормативной базой вскрылись благодаря тем, кто разрабатывал нормативы для уральской столицы – на собрании правления свердловской ячейки Союза архитекторов эксперты рассматривали новые градостроительные нормативы, разработанные УралНИИпроект по заказу Главархитектуры Екатеринбурга. Разработчики с удивлением обнаружили, что ряд участников собрания оперировали совсем не теми цифрами, которые изначально содержались в документе. Выяснилось, что горадминистрация выносит нормативы на публичные слушания и уже вывесила проект нормативов на сайте города. Однако показатели в документе были кем-то серьезно отредактированы.

Мы нашли не менее 75 отличий текста института УралНИИпроект от того материала, который представлен на сайте городской администрации для обсуждения. Мы были очень удивлены случившимся. Никогда не бывало, чтобы менялись проектные документы без участия разработчиков материалов говорит главный градостроитель института УралНИИпроект академик Григорий Мазаев.

В частности, по его словам, были значительно увеличены величины плотности жилой застройки – до 15 000 квадратных метров на гектар для среднеэтажных и многоэтажных домов. Такая плотность для среднеэтажной застройки просто недостижима, уверяет эксперт, она может составлять максимум 9-10 тысяч «квадратов». Среди самых вопиющих правок также заниженные нормы озеленения – почти в два раза, с 4 метров на человека по кварталу до 2,5 метра.

Примечательно, что городские власти умудрились даже не включить проектную организацию в комиссию по рассмотрению нормативов.

Мы обязательно обратимся в комиссию и будем доказывать правоту тех решений, которые были сформулированы большим коллективом ученых, которые несколько месяцев разрабатывали эти материалы говорят разработчики проекта.

Обсуждение проектов градостроительных нормативов запланировано на 7 декабря. По мнению архитекторов, сроки проведения согласовательных процедур – очень спешные.

С точки зрения подготовки нормативов документ должен быть очень тщательно выверен. Мы понимаем, что такие скорости вызваны теми изменениями, которые происходят сегодня между городом и областью, – с 1 января градостроительные полномочия передаются области для утверждения. Город спешит принять базовые документы. Меня как архитектора беспокоит такая спешка. Вот недавно была принята корректура генплана – она же практически не обсуждалась в профессиональной среде, мы просто ее не видели напоминает Григорий Мазаев.

Архитекторы видят в ситуации влияние строительного лобби, которое хочет получить повышение плотности застройки за счет уплотнения жилой застройки в ущерб комфортному проживанию горожан. Также введение новых нормативов в будущем осложнит работу областного Минстроя, который будет вынужден работать с ними и объясняться перед жителями города, которые явно не обрадуются увеличению плотности и без того плотной застройки Екатеринбурга и проблемам с парковками, объектами социальной инфраструктуры в проектируемых микрорайонах, которые также рассчитаны без какого-либо научного обоснования.