УВЗ уступает в борьбе за Нижний Тагил

Как известно, за власть в городе конкурируют два градообразующих предприятия: НТМК и УВЗ. Каждый из заводов намеревался взять под контроль городскую думу. Именно с этой целью УВЗ выдвинул своих сотрудников практически по всем избирательным округам в городе. Однако во многих округах, где сотрудники Уралвагонзавода стали конкурентами представителей НТМК, им было отказано в регистрации.

Так, по информации сайта тагильского избиркома, работники УВЗ были сняты с выборов по округам № 6, 9, 10 и 11. К примеру, в округе № 9 было отказано в регистрации начальнику юридического управления УВЗ Сергею Белову. Причины отказа главному юристу завода - непредставление нужных документов. В этом же округе баллотируется действующий депутат от НТМК Владимир Желиба.

В некоторых округах представителей УВЗ все же зарегистрировали, однако шансов на победу у них немного. Так, получивший широкую известность начальник отдела социальной работы Уралвагонзавода будет конкурировать с одним из топ-менеджеров НТМК, действующим депутатом Никитой Беркутовым, бывшим секретарем местного политсовета «Единой России». Тагильчане оценивают шансы Ленды стать депутатом как крайне низкие.

В одном из округов 24-летняя сотрудница УВЗ баллотируется от «Справедливой России». Здесь она будет конкурировать с нынешним главой тагильских единороссов Александром Масловым и членом Общественной палаты Свердловской области Сергеем Чекановым. Так что и здесь УВЗ вряд ли получит мандат.

Уралвагонзавод может чувствовать себя спокойно только в нескольких округах, традиционно считающихся его вотчиной. Впрочем, даже там ему не удалось избежать конкуренции - например, в «вагонзаводском» округе № 1 в качестве самовыдвиженца баллотируется советник вице-президента НТМК Олег Герасимов.