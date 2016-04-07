«Ничего политического тут нет»: депутаты гордумы выступили за упразднение Пригородного района Нижнего Тагила

Напомним, в 2008 году Нижний Тагил был объединен с пригородом. Однако в областном законе большинство населенных пунктов было прописано по-старинке. Возникла путаница: в уставе города поселки числятся в составе Нижнего Тагила, а в законе Свердловской области остаются Пригородным районом. Поэтому, по словам депутатов, решение упразднить сельские территории является, скорее, формальностью.

Так, 22 населенных пункта будут официально включены в состав Нижнего Тагила. Иными словами, жители поселков и сел станут полноценными гражданами города. Стоит добавить, что это лишит их льгот, которые полагаются жителям сельских территорий.

Некоторые тагильчане опасаются, что такое решение – тревожный звоночек, связывая корректировки с реформой местного самоуправления и предстоящими выборами. Есть мнение, что вслед за упразднением пригорода, Нижний Тагил будет разделен на три самостоятельных района со своими главами и администрацией.

Председатель гордумы Александр Маслов заявляет, что никакой политики в данном решении нет. Все «подводные камни» проверены на разных уровнях. Поэтому Нижний Тагил административно остается прежним.

Депутат Андрей Муринович предложил вернуть пригороду прежний статус. По его словам, ни Нижний Тагил, ни жители ничего не получили от объединения, а только взяли на себя дополнительные финансовые обязательства.

Однако данный вопрос, как заявили в гордуме, уже решен.