В России учредили Агентство кредитных гарантий
7 мая 2014, 09:15ПолитикаЕвгения
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в стране Агентства кредитных гарантий. Оно должно будет поддерживать малое и среднее предпринимательство.
Документ об учреждении агентства кредитных гарантий был размещен на сайте кабинета министров во вторник, 6 мая.
Агентство будет иметь форму небанковской кредитно-депозитной организации, в его уставный капитал в этом году внесены 50 миллиардов рублей из антикризисного резерва. Создан пятилетний бизнес-план, в котором предусмотрена выдача гарантий на сумму около 440 миллиардов рублей, обеспечение кредитов малому и среднему бизнесу на 880 миллиардов рублей, заключение 7,3 тысяч договоров по гарантиям.
Учредитель агентства – Росимущество, в ближайшее время будет утвержден устав и все необходимые документы будут переданы в Банк России для регистрации юридического лица и получения лицензии.
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