В России учредили Агентство кредитных гарантий

Агентство будет иметь форму небанковской кредитно-депозитной организации, в его уставный капитал в этом году внесены 50 миллиардов рублей из антикризисного резерва. Создан пятилетний бизнес-план, в котором предусмотрена выдача гарантий на сумму около 440 миллиардов рублей, обеспечение кредитов малому и среднему бизнесу на 880 миллиардов рублей, заключение 7,3 тысяч договоров по гарантиям.