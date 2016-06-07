Сергей Миронов посетит Нижний Тагил
7 июня 2016, 15:40Политика
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Председатель «Справедливой России» пробудет на Среднем Урале 3 дня. На следующей неделе Сергей Миронов посетит Свердловскую область, сообщил секретарь свердловского отделения партии агентству «Уралинформбюро».
Сюжеты: Нижний Тагил
Окончательный план визита еще не определен, но предварительно известно, что 9 июня состоится встреча Сергея Миронова с Евгением Куйвашевым, а также приезд в наш город, где Сергей Миронов проведет прием граждан.
В эти 3 дня нахождения Сергея Миронова на Среднем Урале запланированы также пресс-завтрак с журналистами, награждение участников «Молодежного кадрового резерва Справедливой России», встреча с руководителем регионального отделения - Александром Бурковым, сообщает издание «Правда УрФО».
Напомним, около года назад Нижний Тагил посетил агитпоезд с депутатами Госдумы от партии ЛДПР. Лидера партии, Владимира Жириновского, в том поезде не было.
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