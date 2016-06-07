Сергей Миронов посетит Нижний Тагил

Окончательный план визита еще не определен, но предварительно известно, что 9 июня состоится встреча Сергея Миронова с Евгением Куйвашевым, а также приезд в наш город, где Сергей Миронов проведет прием граждан.

В эти 3 дня нахождения Сергея Миронова на Среднем Урале запланированы также пресс-завтрак с журналистами, награждение участников «Молодежного кадрового резерва Справедливой России», встреча с руководителем регионального отделения - Александром Бурковым, сообщает издание «Правда УрФО».

Напомним, около года назад Нижний Тагил посетил агитпоезд с депутатами Госдумы от партии ЛДПР. Лидера партии, Владимира Жириновского, в том поезде не было.