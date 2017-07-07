Ближайшие выборы губернаторов пройдут в новом формате - без вмешательства администрации президента РФ в ход избирательной кампании.

Основной задачей администрации президента на выборах глав регионов является обеспечение соблюдения законодательства во время проведения предвыборной компании.

В 2017 году, как считают специалисты, не будет никаких послаблений при выдвижении оппозиционеров.

Администрация Президента не будет вмешиваться в сценарий выборов, создавая искусственную конкуренцию и видимость политической борьбы.

Эксперты надеются, что новый формат прохождения выборов выявит недостатки, поэтому в перспективе возможны изменения в законодательстве о выборах.

При этом губернаторы получат больше свободы, но в то же время и уровень их ответственности возрастет. Врио глав регионов и их команды должны будут показать свою самостоятельность в ходе политической борьбы.

Предвыборная кампания 2017 года станет серьезным тестом для губернаторов, оценкой их умения работать с электоратом. Новая политическая реальность характеризуется максимальной демократичностью и открытостью.

Акцент, сделанный на новом формате в 2017 году, важен также и для Кремля – накануне президентских выборов в 2018 году: администрации президента нужна реальная картина политической ситуации в стране.

Предстоящие выборы должны стать стресс-тестом и для муниципального фильтра: будет видно, имеются ли какие-то проблемы в этой теме. Возможно, что этот инструмент, запущенный в действие в 2012 году, вообще будет отменен.

По прогнозам политологов, наиболее серьезная конкуренция на выборах будет в Карелии, Бурятии, Кировской, Свердловской, Рязанской и Ярославской областиях, а также в Севастополе. Впрочем, насколько велика реальная конкуренция, гораздо точнее можно будет увидеть в начале сентября.

Все эксперты уверены, что предстоящие губернаторские выборы в этом году станут содержательными и интересными, сообщает «РИА Новости».