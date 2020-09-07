В избиркоме Нижнего Тагила рассказали о явке на досрочное голосование по довыборам

За пять дней досрочного голосования участки посетили менее 2% избирателей. Это 327 человек.
Стартовала процедура 2 сентября, а основной день — 13 сентября.
Только в первый день явился 91 человек — 0,48% от общего количества избирателей. В общей сложности в округе зарегистрировано 19 760 избирателей.
Заявки на голосование на дому принимаются с 3 сентября, но пока их немного и точное количество не называется.
Напомним, в одномандатный округ № 10 Нижнего Тагила, по которому проходит голосование, входят Пырловка, Кирпичный, Евстюниха, а также Лебяжка и часть Выи. Довыборы были назначены после того, как Андрей Обельчак сложил свои полномочия. На его место претендуют активистка Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», директор ФОК «Президентский» и спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), официально безработный Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Слесарь «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.