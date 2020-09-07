В избиркоме Нижнего Тагила рассказали о явке на досрочное голосование по довыборам

Напомним, в одномандатный округ № 10 Нижнего Тагила, по которому проходит голосование, входят Пырловка, Кирпичный, Евстюниха, а также Лебяжка и часть Выи. Довыборы были назначены после того, как Андрей Обельчак сложил свои полномочия. На его место претендуют активистка Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», директор ФОК «Президентский» и спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), официально безработный Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Слесарь «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.