В избиркоме Нижнего Тагила рассказали о явке на досрочное голосование по довыборам

В избиркоме Нижнего Тагила рассказали о явке на досрочное голосование по довыборам

Сегодня, 13:44ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
В избиркоме Нижнего Тагила рассказали о явке на досрочное голосование по довыборам в городскую думу, сообщают ИА «Все Новости».

За пять дней досрочного голосования участки посетили менее 2% избирателей. Это 327 человек.

Стартовала процедура 2 сентября, а основной день — 13 сентября.

Только в первый день явился 91 человек — 0,48% от общего количества избирателей. В общей сложности в округе зарегистрировано 19 760 избирателей.

Заявки на голосование на дому принимаются с 3 сентября, но пока их немного и точное количество не называется.

Напомним, в одномандатный округ № 10 Нижнего Тагила, по которому проходит голосование, входят Пырловка, Кирпичный, Евстюниха, а также Лебяжка и часть Выи. Довыборы были назначены после того, как Андрей Обельчак сложил свои полномочия. На его место претендуют активистка Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», директор ФОК «Президентский» и спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), официально безработный Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Слесарь «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

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