В избиркоме Нижнего Тагила рассказали о явке на досрочное голосование по довыборам в городскую думу, сообщают ИА «Все Новости».

За пять дней досрочного голосования участки посетили менее 2% избирателей. Это 327 человек. Стартовала процедура 2 сентября, а основной день — 13 сентября. Только в первый день явился 91 человек — 0,48% от общего количества избирателей. В общей сложности в округе зарегистрировано 19 760 избирателей. Заявки на голосование на дому принимаются с 3 сентября, но пока их немного и точное количество не называется. Напомним, в одномандатный округ № 10 Нижнего Тагила, по которому проходит голосование, входят Пырловка, Кирпичный, Евстюниха, а также Лебяжка и часть Выи. Довыборы были назначены после того, как Андрей Обельчак сложил свои полномочия. На его место претендуют активистка Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», директор ФОК «Президентский» и спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), официально безработный Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Слесарь «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они?

