На школе № 7 Нижнего Тагила установят таблички в память о директорах-фронтовиках

Создание памятных табличек двух директоров школы Николая Коростелёва и Якова Хилькевич предложили начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева и руководитель музея истории образования Дзержинского района Элеонора Закревская. По словам директора школы Ирины Губановой, идею поддержали родители, преподаватели и ученики. Более того, учащиеся собрали часть средств благодаря сдаче макулатуры и металлолома.

О судьбе и работе фронтовиков подготовлена экспозиция в музее истории школы. Во время посещения музея ученикам рассказывают как тагильчане, порой ценой собственной жизни, защищали Родину. Коростелёв Николай Степанович ушел на фронт в 1942 году и погиб в 1943 при обороне Сталинграда. Хилькевич Яков Антонович прошел войну, был танкистом, был тяжело ранен в 1944. После войны он окончил учительский институт и более 20 лет проработал директором нашей школы, сказала Ирина Губанова.