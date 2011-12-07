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Итоги выборов в Государственную думу 2011 года по областям. За кого голосовали регионы?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Итоги выборов в Государственную думу 2011 года по областям. За кого голосовали регионы?

7 декабря 2011, 10:22Политика
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