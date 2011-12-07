Итоги выборов в Государственную думу 2011 года по областям. За кого голосовали регионы?

Однако результаты выборов в регионах очень различны. Есть такие регионы, где за единороссов проголосовало 99,5 процентов проголосовавших (Чечня), а есть и такие, в которых большое число электората голосовало за явных аутсайдеров – партию «Яблоко» (Питер – 12% и Москва – 8,7%).

За партию власти активно голосовали российские республики и автономии: Чечня – 99,5%, Карачаево-Черкесия – 89,8%, Ингушетия – 91%, Татарстан – 78%, Мордовия – 91,6%, Дагестан – 91,6%. Наименее активно за единороссов голосовали в центральных областях России: Ярославская область – 29%, Костромская область – 30,7%, Московская область – 33,5%. На четвертом месте в этом списке значится Свердловская область с 33,6% голосов.

Далее ярыми сторонниками КПРФ оказались: Орловская область – 32% голосов, Новосибирская область – 30,3%, Нижегородская область – 29% и Костромская область – 28,9%.

Ну а любители партии ЛДПР преимущественно живут на Дальнем Востоке страны. Это Амурская область (21%), Хабаровский край (19,8%), Забайкальский край (19,2%) и Камчатка (18%). Помимо этого за ЛДПР активно голосовали в Ханты-Мансийском автономном округе (22,5%).

Наиболее активно Справедливую Россию поддерживали в Новгородской области – 28,1%, Вологодской области – 27,2, потом идет Свердловская область с 25,3 процентами сторонников справедливороссов.

При написании материала использована инфографика агентства РИА-новости.