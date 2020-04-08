Свердловская область вошла в рейтинг регионов с низким «вирусным суверенитетом»

Работа регионов оценивалась по трём направлением: подготовка к голосованию по поправкам к Конституции, адаптация к девальвации рубля и нестабильности на нефтяном рынке и минимизация последствий пандемии коронавируса. При подготовке индекса «вирусного суверенитета» учитывались наиболее резонансные публичные заявления и действия. В этом показатели Свердловская область вошла в список категории «низкая».

Фото: Фонд "Петербургская политика"

Оценка эффективности сделанных шагов с точки зрения противодействия пандемии на сегодняшний день лишена смысла, поскольку масштаб угрозы заражения пока не прояснен. Если рассуждать о действиях региональных властей в измеряемых величинах, то на сегодняшний день может быть оценена степень самоизоляции — не в плане невыхода граждан на улицы, а в уровне дистанцирования от других территорий («вирусный суверенитет»),поясняют авторы исследования.

Первое место заняла Ленинградская область с 8,3 балла. Однако отметим, что по сравнению с предыдущим месяцем лидер (как и все другие участники рейтинга) показал отрицательную динамику.

Среди позитивных событий в Свердловской области авторы исследования указали: подписание губернатором Евгением Куйвашевым и Свердловской железной дорогой соглашения о сотрудничестве до 2022 года и 14-е место Нижнего Тагила среди крупных городов в рейтинге цифровизации городского хозяйства Минстроя РФ. Отрицательные: приговор к 7 годам лишения свободы депутату гордумы Екатеринбурга Олегу Кагилеву за приготовление к получению взятки в особо крупном размере, 15-е место (из 15) Екатеринбурга среди городов-миллионников в рейтинге цифровизации городского хозяйства Минстроя РФ, 83-е место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля».