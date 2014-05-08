Завтра в Нижний Тагил приедет председатель свердловского правительства Денис Паслер
8 мая 2014, 17:25Политика
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9 мая ожидается визит председателя свердловского правительства Дениса Паслера. День Победы он проведет не в Екатеринбурге, как ожидалось, а в нашем городе.
Поездку Паслера в Нижний Тагил анонсировала его пресс-секретарь Елена Воронова.
В пятницу, 9 мая председатель правительства Свердловской области Денис Паслер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая в Нижнем Тагиле, — сообщила она, уточнив, что премьер уедет из Екатеринбурга уже рано утром, пишет politsovet.ru.
СМИ области придают этому жесту много значения, ведь в качестве «компании» Паслер выбрал не губернатора Евгения Куйвашева, а главу Нижнего Тагила Сергея Носова.
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