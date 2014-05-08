Завтра в Нижний Тагил приедет председатель свердловского правительства Денис Паслер

В пятницу, 9 мая председатель правительства Свердловской области Денис Паслер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая в Нижнем Тагиле, — сообщила она, уточнив, что премьер уедет из Екатеринбурга уже рано утром, пишет politsovet.ru.